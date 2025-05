Le Pro Loco UNPLI Basilicata protagoniste al Salone del Libro di Torino: l’iniziativa

Sono state numerose e interessanti le iniziative editoriali del mondo Pro Loco UNPLI, protagonista della 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro, in questi giorni ospitata nella città di Torino e tra queste, senza dubbio, anche la Basilicata con il consueto entusiasmo.

In tal senso, è stata presentata ufficialmente, lo scorso venerdì, la terza edizione del “Maratea Yellow Book Marine”, il Festival del giallo e del noir lucano, promosso dalla Pro Loco di Maratea “La Perla”, con il sostegno del comune di Maratea e diretto da Simona Bonito e dalla scrittrice Piera Carlomagno.

L’evento si inserisce nella ricca programmazione degli eventi UNPLI.

Nel profilare i dettagli del prestigioso cartellone culturale, il consigliere nazionale e neo eletto membro della Fondazione Pro Loco Italia, Pierfranco De Marco, ha sottolineato:

«Una imperdibile e ulteriore occasione per i nostri borghi per proporre idee, progetti e per rilanciare i nostri territori, attraverso la promozione di un Festival che vedrà protagonisti non solo autori del panorama nazionale e internazionale, ma anche i talentuosi autori lucani che si sono affermati su palcoscenici importantissimi.

Oltre a Massimo Lugli e Maurizio De Giovanni, infatti, ci saranno Giuseppe Lupo, Gianni Pittella ed Elisa Conte».

«Il nostro impegno va nella direzione di condividere obiettivi e visioni.

Ne siamo convinti, esattamente perché riteniamo che le azioni culturali siano strategiche e irrinunciabili per raccontare persone, storie e replicare esempi virtuosi.

Lo facciamo, forti del sostegno dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e della Fondazione Pro Loco Italia» – ha concluso De Marco.

Il “Maratea Yellow Book Marine ‘25” che aderisce al “Patto per la Lettura del Lagonegrese” è stato presentato nello spazio dedicato alle Pro Loco UNPLI, presso lo stand della Federazione Italiana Unitaria Scrittori (FUIS), in un momento a cui hanno preso parte Pierfranco De Marco, Simona Bonito e Luca Luongo del Centro Culturale “Josè Mario Cernicchiaro”.

L’iniziativa è stata anche occasione preziosa per rilanciare il bando per il concorso nazionale sul tema “Salva la tua lingua locale”, nella sua edizione 2025, e per proporre “La Guida alle Sagre di Qualità”, negli incontri presieduti dal presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina.