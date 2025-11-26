Meteo: su Matera nuovo calo delle temperature in arrivo! Ecco le previsioni

Nuovo peggioramento in arrivo tra Puglia, Molise e Basilicata per l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa.
Attese precipitazioni diffuse nel corso della settimana, con piogge che localmente potranno risultare abbondanti.
Temperature previste in nuovo calo, specie verso il weekend.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 27 Novembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.
Invece, Venerdì 28 Novembre avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.