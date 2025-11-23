Meteo Matera: dopo una breve tregua, torna il maltempo? Ecco le previsioni aggiornate

Si apre una fase spesso instabile su Puglia, Basilicata e Molise.
Tempo dunque a tratti instabile o perturbato con precipitazioni più frequenti su settori molisani, alta Puglia e Lucania tirrenica, più occasionali sul Salento.
Domenica residui fenomeni poi breve tregua, in attesa di una nuova perturbazione con l’avvio della prossima settimana, questa volta accompagnata da più miti venti sciroccali.
Ma che tempo ci attende sul Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 24 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.
Invece, Martedì 25 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.