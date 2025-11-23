Bernalda: riqualificati questi spazi dedicati allo sport e all’aggregazione sociale. Gli interventi effettuati

Dopo l’importante traguardo raggiunto con la ristrutturazione e l’adeguamento della palestra di Via Marconi, l’Amministrazione di Bernalda comunica con soddisfazione alla cittadinanza:

“il completamento di ulteriori e significativi interventi volti a riqualificare gli spazi dedicati allo sport e all’aggregazione sociale.

Questi lavori confermano l’impegno a garantire il diritto allo sport per tutti, offrendo luoghi sicuri e dignitosi dove poter praticare attività fisica e promuovere il benessere sociale.

Sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Palazzetto dello Sport di Metaponto.

L’intervento ha riguardato la sostituzione delle porte non funzionanti e una pulizia e sanificazione completa degli spazi interni ed esterni della struttura.

Il Palazzetto è ora pronto ad accogliere i nostri ragazzi, gli atleti e le associazioni in un ambiente completamente rinnovato nel decoro e nella piena fruibilità.

Parallelamente, presso lo Stadio Comunale “Michele Lorusso” di Bernalda si è proceduto alla sostituzione delle porte degli spogliatoi, eliminando le problematiche dovute all’usura e assicurando maggiore sicurezza e riservatezza.

Investire in questi spazi significa investire nella comunità, nella salute pubblica e nel futuro dei nostri giovani.

Nel restituire questi impianti rinnovati, l’Amministrazione Comunale desidera lanciare un forte appello al senso civico di tutti:

gli impianti sportivi sono un bene prezioso e condiviso, fondamentali per la vita sociale del nostro territorio. Il nostro compito è sistemarli e mantenerli; quello della cittadinanza, delle associazioni e degli utenti è tutelarli.

Chiediamo la massima collaborazione nel mantenere questi spazi con cura e rispetto.

La responsabilità collettiva è la chiave per preservare a lungo la qualità di questi interventi.

L’Amministrazione continua a lavorare per il progresso e il benessere sociale di Bernalda e Metaponto”.