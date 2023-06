Matera si prepara alla Festa di Avvenire, tra gli eventi più interessanti del panorama culturale dell’Italia meridionale. I dettagli

Sabato 24 giugno alle ore 12, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Matera (piazza Duomo), è convocata una conferenza stampa per illustrare il programma della Festa di Avvenire in Basilicata, promossa, oltre che dal quotidiano Avvenire, anche dalla Conferenza Episcopale di Basilicata e dall’Associazione “Giovane Europa”.

L’edizione 2023, che avrà per titolo “Testimoni di futuro”, si svolgerà il 28 e 29 giugno a Matera (piazza San Francesco d’Assisi, ore 21), e nei giorni 1 (con due appuntamenti) e 2 luglio a Potenza (piazza Mario Pagano, ore 21).

Alla conferenza stampa prenderanno parte:

l’arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo;

il presidente dell’Associazione “Giovane Europa”, Angelo Chiorazzo;

il giornalista di Avvenire Vito Salinaro.

La Festa di Avvenire è ormai annoverata tra gli eventi più interessanti del panorama culturale dell’Italia meridionale.

Tra gli altri, sono stati ospiti di questo appuntamento:

Romano Prodi;

Antonio Tajani;

Claudio Descalzi;

Annamaria Furlan;

Federico Cafiero De Raho;

Nicola Gratteri;

Franco Anelli;

Paolo Rotelli;

Enrico Letta;

Giulio Tremonti;

Leoluca Orlando;

i cardinali Pietro Parolin;

Lorenzo Baldisseri;

Marcello Semeraro;

Matteo Zuppi;

Mauro Gambetti;

Gualtiero Bassetti;

Mario Zenari;

Luis Antonio Tagle.

L’edizione 2023 si annuncia non meno interessante per le tematiche trattate e per il profilo degli ospiti.

La Festa di Avvenire viene supportata, anche da quest'anno, dalla Cooperativa Sociale Auxilium, dalla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli, e dal Gruppo Macchia di Potenza.

