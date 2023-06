Matera, criticità alla Cava del Sole: interviene il Prefetto. Ecco i dettagli

Nella mattinata di ieri, il Prefetto di Matera ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale sono intervenuti il Vice Sindaco di Matera Antonio Materdomini, l’Assessore alla mobilità sostenibile e polizia locale Giuseppe Digilio e il Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo, per l’esame di talune criticità riguardanti la situazione di Cava del Sole, sito destinato all’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo, con possibili ricadute sulla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento degli eventi programmati.

A seguito della relazione del Questore svolta all’esito di apposito sopralluogo, in sede di C.P.O.S.P. si è stabilito di provvedere alla illuminazione, tramite torri faro, del tratto recintato che corre parallelo alla chiesa di Cristo la Gravinella, ove, nella passata stagione, è stata riscontrata la presenza di pubblico che non esita a scavalcare la recinzione, approfittando del buio, con gravi rischi per l’incolumità propria e del pubblico sottostante (caduta massi, detriti, etc.).

E’ necessario, inoltre, rispristinare il muro di confine con la proprietà privata di Padula Ortofrutta, nonché verificare la staticità del dolmen, presente nella zona denominata “Villaggio Arena del Sole”, ove sono allocati i bagni e l’area di somministrazione.

E’ rimessa alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la valutazione di tutte le problematiche relative alle criticità presenti all’interno della struttura che possano comportare pericolo per gli spettatori.

Il Prefetto ha invitato il Comune di Matera a chiedere in tempi rapidi il parere ex art. 80 T.U.L.P.S. della CPVLPS.

Il Prefetto, a conclusione della riunione del C.P.O.S.P., ha richiamato l’attenzione del Comune di Matera sulla necessità di richiedere quanto prima il parere ex art. 80 del T.U.L.P.S. della C.P.V.L.P.S. per l’agibilità dello Stadio Comunale “XXI Settembre”, in previsione della prossima stagione agonistica.

Infine il Prefetto ha informato che il prossimo 27 giugno si terrà la riunione del C.P.O.S.P. per l’esame congiunto delle misure di safety e security che saranno attivate in occasione dell’evento del 2 luglio p.v., nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna Santissima della Bruna.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)