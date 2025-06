Matera, in corso i lavori su questo Viadotto: le modifiche alla circolazione

Per consentire il completamento dei lavori di risanamento del “Viadotto ‘Domenico”, Anas informa che si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo la strada statale 7 Via Appia, in provincia di Matera.

Nel dettaglio, fino al 22 giugno 2025 sarà attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, nel tratto compreso tra il km 567,450 e il km 567, 650, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 40 km/h.

Nel tratto interessato era già attivo un restringimento della carreggiata per consentire gli interventi di manutenzione del corpo stradale franato in prossimità della rampa in direzione Matera dello svincolo di Matera sud.