Marconia di Pisticci: gran gala’ dedicato alla lirica e ai classici della musica napoletana, con due straordinarie voci di giovani talenti dell’opera. L’evento in programma

Nuovo appuntamento della Stagione Cincertistica Città di Pisticci, una produzione dell’Assessorato alla Cultura che vede la direzione artistica del Maestro Alessandro Vena.
Il cartellone presenta per Venerdì 19 Settembre presso il cineteatro Luchino Visconti in piazza Elettra a Marconia, un gran gala’ dedicato alla lirica e ai classici della musica napoletana, con due straordinarie voci di giovani talenti dell’opera: il tenore Vincenzo Sarinelli e il soprano Myriam Marcone.
Ad accompagnare, l’ensamble Terre del Sole diretto dalla sapiente bacchetta di Enrico Tricarico.
Un evento da non perdere per tutti gli appassionati della grande opera.