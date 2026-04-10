La Polizia di Stato di Matera ha celebrato oggi a Miglionico il 174° anniversario della fondazione: ecco le foto

La Polizia di Stato di Matera ha celebrato oggi a Miglionico il 174° anniversario della fondazione.

L’Anniversario costituisce non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rinnovare il forte legame tra la Polizia di Stato e la comunità di questa Provincia, fondato su fiducia, collaborazione e condivisione dei valori democratici.

La prima parte della giornata celebrativa si è svolta nel cortile della Questura, dove alle ore 9.00, il Questore Della Cioppa ha deposto una corona di alloro sul cippo commemorativo dei Caduti della Polizia di Stato.

Al momento di raccoglimento ha preso parte anche il Prefetto di Matera Dr.ssa Maria Carlina Ippolito.

La giornata si è quindi spostata a Miglionico, dove, a partire dalle ore 11.00, è proseguita alla presenza delle Autorità locali, civili, militari e religiose e dei cittadini.

Presenti anche una delegazione dell’ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), i giovani poliziotti della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso e gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico.

Dopo la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, il Questore ha tracciato un bilancio sintetico dell’attività svolta dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato in servizio nella provincia, impegnati nel controllo del territorio, nelle indagini e nelle attività di natura provvedimentale, logistica e di gestione del personale.

Il Questore ha ricordato l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti nei vari settori in cui si articola la presenza della Polizia di Stato sul territorio: un impegno che richiede coraggio, disciplina e spirito di sacrificio, ogni giorno, dentro e fuori dal servizio, un impegno che nasce da un profondo senso di responsabilità verso la collettività, sintetizzato dal claim #essercisempre.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati agli operatori distintisi con merito in attività di servizio i riconoscimenti conferiti dal Capo della Polizia.

Presso gli appositi stand, allestiti all’esterno del castello, i cittadini hanno potuto osservare le strumentazioni in uso alla Polizia Scientifica, alla Polizia Stradale, alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia Postale.

Gli operatori hanno accolto i visitatori coinvolgendoli e spiegando loro le molteplici attività, anche di natura tecnica, che quotidianamente sono chiamati a svolgere.

Ecco le foto.