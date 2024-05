La lucana Francesca Palumbo dell’Aeronautica Militare convocata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024! Complimenti

La potentina Francesca Palumbo dell’Aeronautica Militare è stata convocata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: parteciperà alla prova di fioretto femminile a squadre, in programma Giovedì 1° Agosto, assieme ad Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi.

Per l’atleta lucana è la prima Olimpiade in carriera, che la ripaga dopo l’amarezza dell’esclusione in extremis dalla rosa dei convocati per i Giochi Olimpici di Tokyo: un risultato che premia la costanza, la determinazione e la forza di volontà dell’allieva del compianto Maestro Pino Pinto.

Il Commissario Tecnico del fioretto Stefano Cerioni afferma:

“Indicare solo tre nomi per l’individuale più uno per la prova a squadre è davvero difficile ed ha richiesto un’analisi approfondita soprattutto al femminile: ho scelto Francesca Palumbo premiando le caratteristiche che ha sempre mostrato nei momenti decisivi, come la finale vinta contro la Francia al Mondiale di Milano grazie al suo innesto”.

Il Presidente Federale Paolo Azzi ha dichiarato:

“Arrivare ai Giochi con 24 atleti, che è il numero massimo possibile, non era né semplice né scontato se si considera che gli unici a riuscirci siamo stati noi e la Francia padrona di casa.

Siamo consapevoli di avere un potenziale che ci offre la possibilità di giocarci carte importanti in ogni gara”.