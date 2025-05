Elettra Marconia vs Modica 1932: servizio di navetta gratuito per i tifosi. I dettagli

In occasione della semifinale di andata dei play off dรญ Eccellenza, ๐ฅโ€™๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž di Pisticci ๐ฆ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐š ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฎ๐ง ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐ง๐š๐ฏ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐†๐‘๐€๐“๐”๐ˆ๐“๐Ž per permettere a tutti i tifosi di sostenere con entusiasmo la nostra squadra!

Appuntamento ๐ƒ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ per ๐„๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ซ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐จ๐ง๐ข๐š ๐ฏ๐ฌ ๐Œ๐จ๐๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ‘๐Ÿ, presso il ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐†. ๐Œ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ญ๐ญ๐ข โ€“ ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ”:๐ŸŽ๐ŸŽ

๐๐š๐ซ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ง๐š๐ฏ๐ž๐ญ๐ญ๐š: ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ“:๐Ÿ๐Ÿ“ ๐๐š๐ฅ ๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐›๐ฎ๐ฌ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐จ๐ง๐ข๐š

๐‘๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ง๐จ: ๐š ๐Ÿ๐ข๐ง๐ž ๐ ๐š๐ซ๐š.

Unisciti al tifo, vivi le emozioni dei playoff e sosteniamo insieme i nostri ragazzi!

Di seguito la locandina con i dettagli.