Lavori Basentana: pronta una manifestazione pubblica. Ecco i dettagli

Nellโ€™ultima seduta del 17 maggio scorso, il ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐œ๐ข, โ€œ๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐จโ€ ai contributi della cittadinanza, ha deciso allโ€™unanimitร di intraprendere una serie di iniziative finalizzate a ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐š๐ฆ๐š๐ซ๐ž ๐ฅโ€™๐€๐๐€๐’ ๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐š๐ฌ๐ข๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐š ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐ข assunti sulle questioni concernenti la ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐š ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐’ ๐Ÿ’๐ŸŽ๐Ÿ• ๐๐š๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ง๐š, sulla scorta della ๐๐ž๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ง. ๐Ÿ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ–.๐ŸŽ๐Ÿ.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’.

In particolare il Consiglio ha individuato una โ€œcabina di regiaโ€ chiamata a coordinare lโ€™azione di protesta, costituita dalla ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ข ๐‚๐š๐ฉ๐ข๐ ๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ, integrata dai rappresentati delle realtร associative che da tempo si battono sul tema (๐“๐š๐ฏ๐จ๐ฅ๐จ ๐•๐ž๐ซ๐๐ž ๐ž ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐š๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ง๐š), nonchรฉ aperta alla collaborazione con le ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ. Ciรฒ anche al fine di garantire lโ€™unitร e quindi la maggiore efficacia dellโ€™azione di pressing politico.

๐ˆ๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž, ๐š๐ญ๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š โ€œ๐œ๐š๐›๐ข๐ง๐š ๐๐ข ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐šโ€ ๐ฌ๐ฎ๐๐๐ž๐ญ๐ญ๐š, ๐ก๐š ๐๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐จ, ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐ข๐ง๐ข๐ณ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š, ๐๐ข ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐ฆ๐š๐ง๐ข๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š ๐๐š ๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ ๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€, ๐Ÿ๐Ÿ— ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“, ๐ง๐ž๐ข ๐ฅ๐ฎ๐จ๐ ๐ก๐ข ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ญ๐ข ๐๐š๐ข ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐ข.

In merito si รจ giร proceduto ad effettuare le comunicazioni previste per legge.

Il programma dettagliato della manifestazione sarร divulgato nellโ€™ambito di un prossimo comunicato.

La manifestazione si svolgerร esclusivamente sotto le insegne della Cittร di Pisticci (e delle altre istituzioni cittadine che vorranno partecipare), senza connotazioni e simboli di natura partitica.

๐’๐š๐ซ๐ž๐ฆ๐จ ๐œ๐ก๐ข๐š๐ฆ๐š๐ญ๐ข ๐š ๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ ๐จ๐ง๐Ÿ๐š๐ฅ๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ง๐ž๐ฅ ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐œ๐ข ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ฆ๐จ. Tanto, per agevolare la massima partecipazione, a prescindere dalle convinzioni politiche di ognuno.

Lโ€™iniziativa รจ a tutela di fondamentali interessi della collettivitร in generale e della nostra comunitร in particolare, cosรฌ come evidenziati nella richiamata, unanime, ๐๐ž๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ซ๐š ๐๐ข ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ง. ๐Ÿ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ (๐ญ๐ซ๐š ๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ข: ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐จ๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐๐š๐ฅ๐ž, ๐ฅโ€™๐š๐๐ž๐ ๐ฎ๐š๐ญ๐š ๐š๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐๐š ๐๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐๐ž๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐ข ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐ž ๐š๐ ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐ข ๐ญ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ง๐จ ๐ง๐ž๐ข ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐š๐ฅ๐ž, ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž โ€“ ๐ฌ๐š๐ซ๐ž๐›๐›๐ž ๐จ๐ซ๐š! – ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐›๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐จ๐ง๐ข๐š).

Pertanto, siamo tutti invitati a partecipare: chi ricopre cariche istituzionali ad ogni livello, i liberi cittadini, chi ha incarichi di partito, chi รจ parte di associazioni di ogni natura, le parrocchie, i comitati, i portatori di interesse, ecc.

๐„ฬ€ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐๐ข ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐œ๐ข, ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ซ๐ž ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ข ๐œ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ž ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ.