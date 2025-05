Grassano, addio a Luigi “un gigante buono, sempre pronto a dispensare un sorriso”. Lutto cittadino per l’ultimo saluto

“Care e cari concittadini, il tragico evento di ieri che ha visto la prematura scomparsa di Luigi Bonelli ha sconvolto profondamente la nostra Comunità e ci porta a riflettere sulla preziosità e fugacità della vita”.

Così il Sindaco Grassano, Filippo Luberto, che scrive:

“Luigi lo conoscevamo tutti come cittadino, come uomo, come marito, come padre, come imprenditore… un “gigante buono”, sempre pronto a dispensare un sorriso e disponibile nell’aiutare il prossimo.

In questo momento di profondo dolore e nel totale rispetto della giovane vita persa, l’intera Comunità Grassanese si stringa nel suo ricordo, in silenzio e con la preghiera.

Congiuntamente a tutta l’Amministrazione Comunale, proclamando nella giornata di domani il lutto cittadino, desideriamo esprimere il nostro più sincero cordoglio e porgere le nostre sentite condoglianze alla sua amata famiglia, ai suoi cari genitori, ai suoi fratelli, ai familiari tutti, agli amici di sempre ed a tutti coloro i quali lo hanno voluto bene.

I funerali verranno celebrati nella giornata di domani, 24 Maggio 2025 alle ore 16.00, presso la Madonna del Carmine e per l’intera giornata sarà proclamato, come anticipato, il LUTTO CITTADINO”.