Diversi incendi si sono sviluppati nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, a Matera, tra Picciano, bosco Timmari e area della Murgia verso Gravina.

Interessate diverse aziende agricole del territorio, colpite dai roghi.

Gli imprenditori chiedono sostegno e denunciano danni importanti alle colture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Si indaga sulle cause, per cui non si esclude nessuna pista.