Camion a fuoco sulla 106 Jonica! Ecco le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Matera

Alle ore 20:40 circa, di ieri 31 Maggio 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, del distaccamento di Tinchi, è intervenuta sulla S.S. 106 Jonica, al km 442+400 nei pressi dello svincolo di San Teodoro, in soccorso di un autoarticolato che trasportava prodotti ittici, andato in fiamme.

Il mezzo viaggiava in direzione sud, diretto in Sicilia.

Sul tratto di strada, chiuso in direzione sud per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, si sono formate code lunghe di diversi chilometri.

Le fiamme hanno coinvolto anche un canneto nelle vicinanze dell’incendio.

Le fiamme sono state domate, hanno fatto seguito le operazioni di soccorso al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità.

In supporto alla partenza di Tinchi sono intervenute l’autobotte della sede Centrale e la squadra di Policoro per un totale di 12 unità e 5 mezzi VF.

Sul posto anche pattuglie della Polizia Stradale, personale dell’A.N.A.S. e personale dell’Azienda Sanitaria Locale per lo smaltimento del carico ittico.

Ecco le foto dell’intervento.