Bernalda: partiti questi lavori per ridurre i rischi di allagamenti o disagi durante le precipitazioni. Gli inetrevnti previsti

L’Amministrazione Comunale di Bernalda informa la cittadinanza che sono già partiti i lavori di pulizia e manutenzione degli scoli per le acque piovane.
L’intervento interesserà l’intero territorio comunale di Bernalda e Metaponto.
I lavori prevedono, fa sapere l’Amministrazione:
“la rimozione di detriti, fogliame e materiali ostruttivi da tutte le griglie e i pozzetti, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque piovane e ridurre i rischi di allagamenti o disagi durante le precipitazioni.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia programmazione degli interventi relativi all’igiene e al decoro urbano, rappresentando un’importante azione di prevenzione e sicurezza per la comunità.
Si tratta del frutto di una pianificazione attenta e puntuale da parte dell’Amministrazione Comunale che conferma l’impegno costante verso la cura del territorio e il benessere dei cittadini.
Si invitano i residenti a collaborare, prestando attenzione nelle aree interessate dai lavori e segnalando eventuali criticità agli uffici comunali”.