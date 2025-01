Asm di Matera: al via un maxi concorso per assumere a tempo indeterminato oltre 20 figure. Ecco i dettagli

L’azienda Sanitaria locale di Matera ha bandito, qualche giorno fa, un maxi concorso per reclutare 29 medici specialisti in tutte le discipline, da assumere a tempo pieno ed indeterminato.

La misura è prevista dal piano assunzioni 2025 e dal programma di potenziamento sostenuto degli organici, voluto dal Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo.

Il concorsone indetto dall’ASM apre le porte a 29 dirigenti medici che andranno a rinforzare stabilmente il personale di quasi tutte le unità operative.

In particolare il concorso mette a bando posti per:

2 medici di Anatomia Istologica e Patologica;

1 di Chirurgia Plastica;

2 di Chirurgia Vascolare;

1 di Cure Palliative;

1 di Dermatologia;

1 di Diabetologia;

3 di Presidio Ospedaliero;

3 di Geriatria;

2 di Medicina Fisica e della Riabilitazione;

2 Dirigente di Nefrologia e Dialisi;

1 di Neurologia;

1 di Neuropsichiatria Infantile;

3 di Oncologia;

1 di Organizzazione Servizi Sanitari di base (Assistenza Sanitaria);

4 di Psichiatria;

1 di Reumatologia.

Sottolinea il DG Friolo:

“Con questo concorso, in coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale e con il Piano del fabbisogno del personale rilanciamo la stagione concorsuale per la nostra azienda.

La vasta rosa di figure specialistiche ricercate richiamerà sicuramente l’attenzione di tanti professionisti, soprattutto giovani, con i quali costruiremo il nuovo assetto dell’assistenza sanitaria di prossimità, più moderno ed efficace.

Nel contempo andremo a colmare quei posti vacanti nelle strutture di Matera, Policoro e degli altri presidi ospedalieri territoriali, in modo da innalzare gli standard delle performance di tutte le specialità mediche.

Questo bando di concorso si inserisce in un momento di grande trasformazione della sanità ospedaliera e territoriale che passa anche attraverso gli interventi del PNRR, con importanti target di salute da conseguire”.

Sostiene l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Accolgo con grande soddisfazione il maxi concorso indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, che rappresenta il frutto di un lavoro sinergico e un passo significativo verso il rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale.

L’assunzione di 29 medici specialisti a tempo pieno e indeterminato, in diverse discipline, è una risposta concreta e strategica per colmare le carenze negli organici e per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Questa iniziativa si inserisce nella logica di una programmazione in atto, mirata al potenziamento sia degli organici sia delle strutture sanitarie.

Il nostro obiettivo non è solo garantire la piena operatività dei presidi ospedalieri e territoriali, ma anche creare le condizioni per una sanità più attrattiva e competitiva.

Con un piano che prevede ben 270 nuove assunzioni nel 2025, stiamo lavorando per costruire un sistema sanitario che risponda in modo efficace alle esigenze attuali e future, integrando risorse umane qualificate e infrastrutture moderne.

Questo percorso è coerente con gli interventi del PNRR, che ci offrono l’opportunità di realizzare una trasformazione profonda della sanità, sia ospedaliera che territoriale. Stiamo investendo non solo sul capitale umano, ma anche su nuovi modelli organizzativi e tecnologici, in tutta la regione per garantire servizi più accessibili e di qualità.

Ringrazio il Direttore Generale Maurizio Friolo per la visione e l’impegno con cui sta contribuendo a questa fase di cambiamento.

Continueremo a lavorare con determinazione affinché la sanità lucana diventi un modello di eccellenza, ponendo al centro la salute e il benessere della nostra comunità.”

Tra le assunzioni previste nel 2025 spiccano 104 medici (direttori di struttura complessa e dirigenti semplici), 79 operatori del comparto profilo sanitario, di cui 37 infermieri, 20 ostetriche, 5 fisioterapisti,17 OSS, oltre a 25 tra assistenti amministrativi e funzionari.

Conclude Friolo:

“L’obiettivo non è solo quello di coprire il più alto numero possibile di posti vuoti in organico, ma anche quello di rendere più attrattivi gli ospedali dell’ASM per richiamare nuove competenze e professionalità”.