Matera, Festa della Bruna: confermata l’installazione delle luminarie in Piazza. Le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa congiunto del Comune di Matera e dell’Associazione Maria SS della Bruna sulla situazione delle luminarie:

“Il Comune di Matera e l’Associazione Maria Santissima della Bruna comunicano con soddisfazione che le luminarie previste per le celebrazioni della Festa della Bruna saranno regolarmente installate in Piazza Vittorio Veneto, a seguito del ripensamento del sig. Amedeo Conterosito rispetto alla precedente posizione che ne aveva impedito l’installazione.

Il Comune e l’Associazione desiderano altresì precisare che il sig. Conterosito ha espresso il proprio assenso senza avanzare alcuna richiesta o condizione, consentendo così di giungere a una soluzione condivisa nell’interesse della comunità e della buona riuscita delle celebrazioni.

Le parti accolgono favorevolmente questa decisione, che permetterà di preservare una tradizione particolarmente sentita dai cittadini e dai numerosi visitatori che ogni anno partecipano ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna.

Il risultato raggiunto testimonia come il dialogo, il rispetto reciproco e il senso di responsabilità possano favorire soluzioni positive per la città, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e religioso.

Il Comune di Matera e l’Associazione Maria Santissima della Bruna ringraziano quanti hanno contribuito a favorire un clima di collaborazione e rinnovano il proprio impegno affinché le celebrazioni si svolgano nel migliore dei modi, nel rispetto delle tradizioni e della serenità dell’intera comunità”.