Troppi insetti infestanti sul territorio di Metaponto e Bernalda: gli interventi previsti

L’Amministrazione Comunale di Bernalda sta mettendo in campo ogni possibile sforzo organizzativo ed economico per contrastare la proliferazione degli insetti infestanti sul territorio di Metaponto e Bernalda.
A tal fine sono state attivate tre linee di intervento integrate:
- È già in corso un trattamento larvicida su tutto il territorio comunale, cui seguirà entro il mese di giugno un intervento adulticida esteso all’intera area comunale.
- In collaborazione con il Consorzio di Bonifica, è stata avviata la disinfestazione della rete dei canali di scolo nell’area di Metaponto, individuati come importanti siti di proliferazione degli insetti.
- Il Comune ha inoltre programmato specifici interventi larvicidi e adulticidi nelle zone caratterizzate dalla presenza di acqua stagnante, tra cui aree acquitrinose, pozze e vasche.
Le operazioni interesseranno in particolare le zone adiacenti al Pantano di Metaponto, l’area dell’ex Acquapark, le aree verdi del complesso sportivo e tutti i siti ritenuti più sensibili.
L’obiettivo è migliorare la vivibilità del territorio e garantire maggiore tutela della salute pubblica, soprattutto in vista della stagione estiva.