Basilicata, Domenico celebra 100 anni di lavoro, famiglia e dignità. Tantissimi auguri!

Ci sono traguardi che superano il semplice scorrere del tempo, trasformandosi nella testimonianza di una vita vissuta con dignità, sani valori e un profondo amore per le proprie radici.

È il caso del signor Domenico Malatesta, stimato cittadino di Genzano di Lucania, che oggi lunedì 8 giugno 2026, taglia lo straordinario traguardo delle 100 candeline.

Chiunque lo incontri oggi resta affascinato dai suoi modi: un uomo arzillo, straordinariamente educato, distinto ed elegante.

Un vero gentiluomo d’altri tempi che ha attraversato un secolo di storia d’Italia mantenendo intatte la sua lucidità e la sua innata classe.

La vita di “zio Domenico” si è da sempre retta su due pilastri incrollabili: il duro lavoro della terra e l’assoluta dedizione alla famiglia.

Agricoltore da una vita, ha coltivato i campi con la stessa cura, pazienza e dedizione con cui ha protetto e cresciuto i suoi affetti.

In questo lungo cammino, una presenza costante è stata quella dell’amatissimo figlio Canio, che gli è sempre rimasto accanto con profondo affetto.

Oggi la cerchia familiare di Domenico è grandissima e vivace, arricchita da una folta schiera di nipoti e pronipoti che stravedono per lui e che rappresentano il suo orgoglio più grande.

In occasione di questo centesimo compleanno, circondato dall’abbraccio dei suoi cari, al signor Domenico vanno gli auguri più affettuosi e calorosi da parte di tutta la sua famiglia e della comunità di Genzano di Lucania, fiera di custodire e celebrare un esempio così luminoso di laboriosità, eleganza e attaccamento ai valori familiari.

A Domenico i nostri migliori auguri.