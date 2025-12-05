A Pisticci navetta gratis in occasione delle festività: ecco orari, fermate e percorso

Anche quest’anno, in occasione delle festività, sarà attiva una 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 per collegare Marconia, Pisticci e Pisticci Scalo, facilitando gli spostamenti e permettendo a tutti di vivere più comodamente gli eventi in programma.

Il servizio sarà attivo nei seguenti periodi:

𝟴 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱;

𝗗𝗮𝗹 𝟮𝟬 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗮𝗹 𝟲 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲.

La navetta effettuerà corse serali su tutte le principali fermate:

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 (𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗮𝘀𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶, 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗱𝗼𝘃𝗮),

𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼, 𝗧𝗶𝗻𝗰𝗵𝗶, 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼, 𝗖𝗮𝗽𝗼𝗿𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗼, 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 (𝗩𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼),

𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗦𝗰𝗮𝗹𝗼 (𝗩𝗶𝗮 𝗥𝗮𝘃𝗲𝗻𝗻𝗮),

con partenze dalle 𝟭𝟵:𝟭𝟱 e rientri fino alle 𝟬𝟭:𝟭𝟬.

Un servizio pensato per rendere più semplice e sicuro partecipare agli appuntamenti natalizi della nostra comunità.

Di seguito la locandina con i dettagli.