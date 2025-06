A Nova Siri in arrivo 1500 atleti. Il progetto

Tre giorni di sport, informazione e dibattito.

Comincia oggi la tappa lucana dello SportInTour 2025, in programma dal 13 al 15 giugno a Nova Siri.

E dopo il successo dello scorso anno, l’US ACLI torna in Basilicata presentando il weekend alle porte presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Matera alla presenza:

del Presidente della Provincia, Francesco Mancini,

del Presidente Nazionale US ACLI, Damiano Lembo,

dei Vicepresidenti Piero Demetri e Antonio Meola,

del Vice Sindaco e Assessore allo Sport di Nova Siri, Vincenza Maria Pia Stigliano,

del Direttore del CTM, Vincenzo Tito,

del Presidente Regionale della Basilicata US ACLI, Vincenzo di Sanzo,

del Presidente Provinciale di Matera dell’US ACLI, Carmelo Mennone,

del rappresentante Coni, Rosario Braia.

Presentati anche i numeri da record con una vera e propria invasione di presenze a Nova Siri perché saranno 1500 gli atleti in gara, oltre 70 le asd coinvolte e provenienti da 8 regioni differenti.

Tre giorni con al centro la pratica sportiva e la sua diffusione anche attraverso i progetti dell’Ente come “Noi siamo Sport”, finanziato da Sport e Salute e con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva tra gli inattivi e le persone fragili, e ponendo poi l’accento su temi quali la parità di genere.

Il tutto focalizzandosi sul Sud Italia con 12 province e 6 regioni coinvolte (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna).

La conferenza si è poi conclusa con la consegna delle targhe celebrative da parte della presidenza US ACLI ai relatori.

Gli interventi

Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera

“Grazie per questa opportunità di promozione del nostro territorio, ma anche per chi viene qui che scopre la nostra terra assaporando la cultura dell’accoglienza. Chi ha fatto sport, poi, conosce l’importanza che riveste in un momento storico come questo la pratica sportiva, soprattutto verso i nostri ragazzi. Non si possono poi non sottolineare i risvolti importanti anche sull’aspetto della salute, perché fare sport significa anche stare bene e fare prevenzione”.

Damiano Lembo, Presidente Nazionale US ACLI

“Siamo felici di tornare in una Regione che già lo scorso anno ci ha accolto in modo stupendo. Lo SportInTour è un lungo percorso che fa il giro di tutto il Paese, questo per testimoniare la trasmissione di quei valori che lo sport riesce a tramandare attraverso la sua pratica. E’ una manifestazione che mette a terra la definizione di sport nata con la riforma e con l’ingresso dell’attività sportiva nell’articolo 33 della Costituzione, ovvero lo sport inteso come qualunque forma di attività volta al miglioramento psico-fisico della persona”.

Vice Sindaco e assessore allo sport di Nova Siri, Vincenza Maria Pia Stigliano

“Porto i saluti dell’amministrazione. Siamo contenti perché è una vetrina incredibile per il nostro territorio. Voglio poi ricordare come il nostro comune abbia tutte le strutture necessarie per ospitare le gare dello SportInTour, abbiamo anche il desiderio di farci conoscere sempre di più perché è un territorio che lo merita attraverso la sua ospitalità, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici. Eventi come questo, poi, sono importanti anche per far crescere i ragazzi seguendo le regole, quello dello sport che sono anche quelle della vita”.

Direttore CTM, Vincenzo Tito.

“C’è bisogno di tantissimo sacrificio per organizzare un evento del genere. Ci siamo conosciuti lo scorso anno qui a Nova Siri e sono felice che l’impegno si sia rinnovato perché il turismo sportivo per noi è un punto di riferimento importante. Stiamo lavorando tantissimo sulle strutture sul mare, ma anche su quelle del territorio interno e non solo su Matera con i plessi sportivi e scolastici che restano per noi fondamentali”.

Presidente Regionale della Basilicata US ACLI, Vincenzo di Sanzo

“L’US ACLI Basilicata conta quasi 5mila tesserati e tutti lavoriamo affinché lo sport possa essere sempre più accessibile, eco sostenibile ed educativo. Il nostro impegno è crescente per poter raggiungere questi obiettivi”.

Presidente Provinciale di Matera dell’US ACLI, Carmelo Mennone

“Siamo felici di ospitare lo SportInTour, la decisione ci onora perché di solito vengono premiate regioni come quelle del centro o nord Italia. Ci siamo imbarcati in questa avventura e i risultati, già lo scorso anno ci avevano premiato”.

Rappresentante Coni, Rosario Braia

“Il Coni è sempre contento quando una sua affiliata continua l’opera di promozione dell’attività sportiva. Per noi è fondamentale. L’agonismo è importante, ma è l’attività di base che crea i sentimenti e porta i giovani a crescere. Adesso l’obiettivo è portare lo sport anche in altri momenti della stagione e non solo in quello estivo”.

Piero Demetri, Vice Presidente Nazionale US ACLI

“Il progetto “Noi Siamo Sport” si è strutturato tra settembre 2024 e agosto 2025, e 10 delle 12 province che hanno partecipato all’iniziativa saranno presenti alla fase finale che faremo in questi giorni a Nova Siri. L’obiettivo era coinvolgere soggetti fragili, inattivi e promuovere la parità di genere. In 12 mesi sono state coinvolte 500 persone solo con i corsi sportivi, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi allo sport. Un occhio importante poi è andato anche alle politiche ESG a cui l’Ente non è indifferente. Da quest’anno, infatti, tutte le attività legate al progetto che proporremo saranno green”.