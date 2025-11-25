A Montescaglioso un invito per tutti: “Indossa qualcosa di rosso e cammina con noi”. Ecco il percorso

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre, anche Montescaglioso rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione e nella lotta a ogni forma di abuso. L’associazione “Mani in Pasta”, in collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio, promuove un’iniziativa simbolica ma dal forte valore civile: una passeggiata solidale aperta a tutta la cittadinanza.

Il messaggio è chiaro e potente: “Indossa qualcosa di rosso e cammina con noi”. Il rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza di genere, diventa il filo conduttore di un percorso condiviso che vuole rappresentare vicinanza, ascolto e sostegno a tutte le donne vittime di soprusi, ma anche un invito concreto a dire basta a ogni forma di violenza fisica, psicologica, economica e sociale.

L’iniziativa intende coinvolgere famiglie, giovani, associazioni e istituzioni, rafforzando una rete comunitaria che non vuole restare indifferente. Attraverso un gesto semplice come camminare insieme, Montescaglioso ribadisce il proprio “no” alla violenza e il proprio “sì” a una cultura del rispetto, della parità e dei diritti.

La Giornata del 25 novembre non è soltanto un momento di memoria, ma un’occasione per rinnovare l’impegno quotidiano affinché nessuna donna sia lasciata sola.

Un invito a tutti: indossare il rosso, scendere in strada e far sentire la propria voce.