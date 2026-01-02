A Montescaglioso la tradizionale Tombolata di Santa Lucia si riempie di premi e divertimento. L’appuntamento

La Parrocchia Santa Lucia di Montescaglioso invita tutta la comunità alla Tradizionale Tombolata di Santa Lucia, un appuntamento di festa e condivisione pensato per grandi e piccoli.​

L’iniziativa si terrà sabato 3 gennaio alle ore 20:00 presso il teatro parrocchiale, decorato a tema natalizio per accogliere i partecipanti in un clima di allegria e convivialità.​

Tra cartelle, numeri estratti e tanti premi in palio, la serata sarà un’occasione per ritrovarsi, divertirsi insieme e vivere lo spirito comunitario della parrocchia nel segno della tradizione.