A Bernalda la camminata in rosa. Ecco il programma

Sabato 20 settembre Bernalda ospiterà la Camminata Rosa, iniziativa a sostegno della Race for the Cure 2025.

L’evento rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva e di solidarietà: l’intero ricavato sarà infatti devoluto a favore dei progetti di Komen Italia, organizzazione impegnata da oltre vent’anni nella lotta ai tumori del seno attraverso attività di prevenzione, ricerca, sostegno alle donne e campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale.

La “Camminata Rosa” è un segno concreto dell’attenzione e della vicinanza che l’Amministrazione Comunale di Bernalda rivolge a temi di straordinaria rilevanza sociale e sanitaria.

Incoraggiamo la prevenzione, rafforziamo la consapevolezza e sosteniamo le persone che ogni giorno affrontano con coraggio la malattia!

Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di comunità e di speranza: insieme, passo dopo passo, possiamo fare la differenza.