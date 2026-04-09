Torna a Matera “Vivicittà”, la corsa per tutti! I dettagli

Torna a Matera l’appuntamento con “Vivicittà”, la storica manifestazione nazionale promossa dalla Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti, in programma Domenica 12 Aprile, con partenza alle ore 9:30 da via Granulari.

Un evento atteso che unisce sport, benessere e impegno sociale, coinvolgendo runner di tutte le età in una giornata all’insegna della partecipazione e dei valori inclusivi, per la pace, l’ambiente, i diritti e l’Europa.

La manifestazione si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane, con partenza simultanea grazie al via dato in diretta dai microfoni di Radio 1 Rai, confermandosi uno degli eventi simbolo dello sport per tutti.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Uisp di Matera, con il patrocinio del Comune di Matera e la collaborazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019, oltre al supporto della Federazione Italiana Atletica Leggera – Comitato regionale Basilicata, Egrib, Cosp Tecno Service, Athlos Matera e Vaimoo.

È prevista inoltre una speciale classifica per i giornalisti che prenderanno parte alla manifestazione, realizzata in collaborazione con Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana.

Nella città dei Sassi, Vivicittà rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere corretti stili di vita, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana e all’inclusione sociale.

Un’edizione che si inserisce nel percorso che vede Matera protagonista nel 2026 come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, rafforzando il legame tra sport, partecipazione e confronto tra popoli.

L’iniziativa coinvolgerà l’intera comunità, con famiglie e scolaresche protagoniste nelle attività ludico-motorie che animeranno parchi e piazze cittadine.

Non solo sport, ma anche attenzione all’ambiente: in tutte le città coinvolte sono previste azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del rispetto del territorio.

Sottolinea il Comitato Territoriale Uisp di Matera:

“Vivicittà non è solo una gara ma un’occasione per vivere la città in modo diverso, condividendo lo spazio urbano attraverso lo sport e rafforzando il senso di comunità”.

La quota di partecipazione è di 6 euro per la 4 chilometri (8 euro per le iscrizioni effettuate nella giornata del 12 Aprile) e di 12 euro per la 10 chilometri, con una riduzione di 2 euro per i tesserati Uisp.

A tutti i partecipanti sarà garantito il pacco gara.

Le iscrizioni si potranno effettuare presso la sede Uisp Matera, in via E. Majorana 82, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Il percorso della manifestazione prevede, per la gara agonistica e non agonistica di 10 chilometri, la partenza da via Granulari con passaggio lungo via Gravina, via dei Dauni, via dei Peucezi e via Nazionale, per poi proseguire su via Annunziatella, via XX Settembre, Piazza Vittorio Veneto, via del Corso, via Ridola, via Bruno Buozzi, via Madonna delle Virtù e via D’Addozio.

Il tracciato continuerà quindi su via San Stefano, via Cererie, via Marconi, via San Pardo, via Don Luigi Sturzo, via Trabaci, vico Cosenza e via dei Mestieri, fino a fare ritorno in via Granulari, dove è previsto l’arrivo.

Per la passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri, il percorso partirà sempre da via Granulari e si snoderà lungo via Gravina, via dei Dauni, via dei Peucezi, via Don Luigi Sturzo, via Trabaci, via Cosenza e via dei Mestieri, con arrivo nuovamente in via Granulari.

A rendere ancora più prestigiosa l’edizione 2026 sarà la partecipazione di tre atleti internazionali provenienti dal Burundi, che prenderanno parte alla gara sui 10 chilometri:

Olivier Irabaruta, fondista specializzato nei 10.000 metri e rappresentante del Burundi alle Olimpiadi di Tokyo 2020;

Jean de Dieu Butoyi, giovane atleta emergente nelle competizioni di mezzofondo a livello internazionale;

Cavaline Nahimana, mezzofondista burundese impegnata nelle lunghe distanze in competizioni internazionali e mondiali.

Accanto all’aspetto sportivo, Vivicittà promuove anche iniziative concrete legate alla sostenibilità ambientale e alla mobilità sostenibile.

Con Egrib e Cosp Tecno Service saranno infatti organizzate attività di educazione ambientale che coinvolgeranno gli alunni in iniziative di plogging.

Parallelamente, Vaimoo metterà a disposizione di partecipanti e cittadini un voucher per un’ora di utilizzo gratuito del servizio di bike sharing.

Per usufruirne sarà sufficiente scaricare l’app VAIMOO, creare un profilo completo e inserire il codice “Vivicittà2026” nella sezione “Riscatta codice”.

Il voucher potrà essere attivato e utilizzato dal 12 al 19 Aprile.

Collaborano all’evento Legambiente Matera, CAI Matera “Falco Naumanni”, Asd Alma Calcio Matera, Asd Virtus Matera, Asd Accademia Tennis Matera, Asd Oltredanza, Asd Ecos Matera, Nati per Leggere, Nati per la Musica, Volontari Open Culture 2019, associazioni di Protezione civile e Angeli del Carro.

Si ringraziano Sara Assicurazioni – Agenzia di Matera, Latte Rugiada, Panificio De Palo, Cooperativa Primo Sole e Be Sound.

Per informazioni è possibile contattare la Uisp Matera al numero 0835 334076, scrivere a matera@uisp.it o consultare il sito www.uisp.it/matera.