Matera: convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria! Ecco i temi da trattare

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 08.04.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di Lunedì 13 aprile 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di Giovedì 16 Aprile 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Mozione a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Martoccia, avente ad oggetto: “Istituzione di una commissione consiliare speciale di controllo sull’attività dell’Ater Edilizia Sociale di Matera e richiesta di atti, dati e cronoprogramma gestionale” – (Prot. n. 0028469/2026 del 27/03/2026);

3. Mozione a firma dei Consiglieri Toto e Antezza avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo per l’affidamento in gestione del patrimonio ipogeo di Piazza Vittorio Veneto tramite bando pubblico” – (Prot. n. 0032246/2026 del 07/04/2026);

4. Ordine del Giorno per l’istituzione di una “Fiera delle Start-up e dell’Innovazione per il Recupero, Riuso e Riciclo dei Materiali” nella città di Matera a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Cifarelli, depositato durante la seduta consiliare del 13.02.2026;

5. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Bennardi, avente ad oggetto: “Impegno per la candidatura della città di Matera a Capitale Italiana del Volontariato 2027” – (Prot. n. 0016135/2026 del 17/02/2026);

6. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Rubino, avente ad oggetto: “Convocazione di un tavolo di confronto per la definizione di una soluzione stabile e condivisa per i venditori nei Sassi di Matera, con valutazione di una planimetria per l’organizzazione degli stalli, l’installazione di una copertura in legno e la definizione di Linee Guida per l’allestimento degli spazi” (Prot. n. 0016682/2026 del 19/02/2026);

7. Ordine del giorno a firma di diversi Consiglieri comunali, primo firmatario Bennardi, avente ad oggetto: “La prevenzione al suicidio come necessità sociale e sfida politica: istituzione di una rete cittadina di prevenzione e supporto psicologico” (Prot. n. 0024152/2026 del 16/03/2026);

8. Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Rizzi, Bennardi e Santochirico avente ad oggetto: “Adesione alla Campagna Nazionale “Mai Bandiera Bianca” contro la violenza sulle donne” (Prot. n. 0027575/2026 del 25/03/2026);

9. Ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio Comunale del 30-03-2026 a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Schiavo, avente ad oggetto: “Istituzione Stroke Unit e potenziamento elisoccorso H24 presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera”;

10. Ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio Comunale del 02-04-2026, a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Tarasco, avente ad oggetto: “Azioni di tutela del comune di Matera in ordine alla procedura di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano e interlocuzione con la Regione Basilicata”;

11. Ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio Comunale del 02-04-2026, a firma di diversi Consiglieri, primo firmatario Bennardi, avente ad oggetto: “Impegno per l’adesione del Comune di Matera alla definizione agevolata delle entrate locali (“Rottamazione -quinquies”) e predisposizione dei relativi atti regolamentari”.