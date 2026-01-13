Policoro candidata al titolo di “Capitale italiana del mare 2026”: arriva anche il sostegno delle Piccole e Medie Imprese. I dettagli

Confapi Matera ha aderito all’avviso del Comune di Policoro per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla candidatura al titolo di “Capitale italiana del mare 2026”.

L’interesse, quindi il sostegno dell’Associazione delle Piccole e Medie Imprese, che ha anche una sede operativa distaccata a Policoro, si giustifica per una serie di motivazioni.

In primo luogo, la presenza nel territorio del Comune di Policoro, e più in generale, della fascia ionica, di numerose aziende associate che danno vita a un variegato sistema imprenditoriale strettamente connesso col ruolo che l’economia del mare riveste, sia in ambito turistico, che ambientale, culturale e dei servizi, senza tuttavia trascurare altri settori strettamente connessi ai primi, come per esempio i comparti delle costruzioni, dei trasporti e dell’agroalimentare.

In secondo luogo, la ferma convinzione che Policoro meriti tale riconoscimento per il grande contributo dato all’intera regione in termini di vitalità imprenditoriale, economica e sociale da parte di una comunità estremamente vivace, intraprendente e culturalmente avanzata.

Infine, per l’altrettanto salda certezza che l’auspicato riconoscimento potrà dare non solo alla comunità policorese e al sistema imprenditoriale locale, ma anche all’intera regione, un valore aggiunto con importanti ricadute di ordine economico e sociale.

Con queste premesse Confapi Matera manifesta l’interesse a sostenere la candidatura di Policoro e offre la più ampia disponibilità a partecipare a eventuali forme di partenariato, reti, collaborazioni, progetti condivisi.

Dichiara il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo:

“Siamo consapevoli che occorre ideare progetti per la valorizzazione dell’identità marinara della città e il rapporto tra mare, economia, cultura e comunità”.

Conclude il Presidente De Salvo:

“Il Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il titolo “Capitale italiana del mare” per promuovere progetti e iniziative per la valorizzazione e la piena fruizione della cultura marittima italiana.

Il Comune di Policoro ha tutti i requisiti per ottenere questo riconoscimento e il relativo finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività presentato nella candidatura.

Noi siamo disponibili, per il tramite delle nostre imprese, a collaborare per il rispetto dei criteri previsti dal bando, vale a dire coerenza, innovazione, capacità di collaborazione istituzionale e ricadute sul territorio”.