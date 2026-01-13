Matera, maggiore sicurezza e controllo del territorio: “sono in arrivo 28 uomini e donne in divisa”. L’annuncio

“Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata.

In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione del Viminale.

Obiettivo rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, incrementando il personale e rafforzando i presidi nella nostra regione.

Un intervento significativo, frutto del buon lavoro della Lega e del sottosegretario Molteni, che riafferma come la sicurezza è e sarà sempre al primo posto nell’azione politica del nostro Partito”.

Così Pasquale Pepe, segretario della Lega Basilicata.