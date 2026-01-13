Matera, il Colonnello Franciosa ricevuto nel Palazzo della Provincia. I dettagli dell’incontro

Un’importante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ricevuto nel Palazzo della Provincia il Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata, Colonnello Paolo Franciosa: al centro del colloquio, la volontà condivisa di cooperare proficuamente per il supporto alla comunità e lo sviluppo del territorio.

Mancini ha voluto tributare un ringraziamento speciale all’operato dei militari esprimendo “profonda gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa”, ed ha rinnovato:

“la piena disponibilità della Provincia a future iniziative comuni.

La cooperazione tra enti locali e Forze Armate è fondamentale per garantire risposte efficaci alle esigenze della cittadinanza.

La presenza dell’Esercito in Basilicata costituisce non solo un presidio di sicurezza, ma anche un asset strategico per la logistica e il supporto sociale”.