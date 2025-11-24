Policoro: al Commissariato di Polizia inaugurata “Una stanza tutta per sé”. Ecco il luogo di accoglienza

Questa mattina, presso il Commissariato della Polizia di Stato, è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, luogo di accoglienza ed ascolto delle vittime di violenza di genere, uno spazio meno traumatico per l’elaborazione degli abusi e dei maltrattamenti subiti.

Il Sindaco Enrico Bianco, accompagnato dal Vice Massimiliano Padula e dall’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Mastronardi, partecipando all’inaugurazione, si è complimentato con il Questore di Matera, Emma Ivagnes, e Adriana Macchi Presidente dell’Associazione Soroptimist International-Club per la creazione di questo spazio che sarà un luogo fisico fondamentale all’interno della nostra comunità.

“Un momento importante ed una dimostrazione di grande sensibilità da parte del Questore che ha voluto la creazione di questo luogo che permetterà a tutte le donne uno spazio dove sentirsi a proprio agio, soprattutto qui all’interno del Commissariato – commenta il Sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco – Ringrazio la Soroptimist per aver scelto Policoro e invito le donne a denunciare qualsiasi forma di violenza subita all’interno della propria famiglia, chiedendo l’intervento delle Autorità, dalle Forze dell’Ordine alle Istituzioni ed i servizi sociali”.