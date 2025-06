Pisticci, concluso il 27° Campionato Nazionale di Calcio a 5 della Polizia Locale: oltre 650 partecipanti tra atleti e famiglie.

Si è chiusa con entusiasmo e grande partecipazione la 27ª edizione del Campionato Nazionale di Calcio a 5 della Polizia Locale, ospitata quest’anno nella splendida cornice del Ti Blu Village di Marina di Pisticci.

Un evento che ha coinvolto 16 squadre provenienti da tutta Italia, suddivise in quattro gironi, accompagnate da numerose famiglie per una settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

Le formazioni si sono sfidate in un clima di fair play e sano agonismo.

Di seguito i gironi:

Girone A: Palermo, Torino, Pesaro, Napoli

Girone B: Montesilvano, L’Aquila, Trieste, Avezzano

Girone C: Castellammare, Venezia, Salerno, San Severo

Girone D: Barletta, Torre del Greco, Bari, Livorno

Tra i protagonisti anche gli agenti Cosmiano D’Onofrio e Alessandro De Nittis, che hanno gareggiato con la squadra di San Severo (FG), classificatasi al decimo posto finale.

Ad aggiudicarsi il titolo è stata la squadra di Torino, che ha superato Palermo nella finalissima dopo un equilibrato 1-1 nei tempi regolamentari, risolto soltanto ai calci di rigore. Grande il coinvolgimento del pubblico, in particolare durante le fasi conclusive e la cerimonia di premiazione, tenutasi sabato sera a conclusione dell’evento.

La cerimonia è stata aperta dal presidente vicario delegato al calcio, Luigi Lanzetta, che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le squadre partecipanti, allo staff organizzativo e, in modo particolare, all’amministrazione comunale di Pisticci, per l’eccezionale supporto e la piena collaborazione logistica e istituzionale. Un contributo determinante per la perfetta riuscita dell’evento.

Presenti anche l’Ispettore Superiore Giuseppe Lopatriello e l’agente Lucia Grieco in rappresentanza del Comando di Polizia Locale, che hanno accolto gli ospiti e curato gli aspetti organizzativi locali con grande disponibilità.

Significativo l’intervento dell’Assessore allo Sport, Antonio Lacarpia, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ha espresso soddisfazione per aver ospitato l’evento, sottolineandone il valore sociale e il ruolo dello sport come veicolo di unione e partecipazione.

L’assessore ha anche rivolto l’invito agli organizzatori a tornare sul territorio per le prossime edizioni, ricevendo un caloroso apprezzamento.

Un evento pienamente riuscito, che ha saputo coniugare sport, turismo e spirito di corpo in un clima di festa e condivisione.

Viva lo sport, viva la Polizia Locale!