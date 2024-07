Parte da Matera, Città della Pace, un’iniziativa per i “Cittadini del mare”. I dettagli

Nell’ambito delle iniziative legate alla trentesima edizione del Premio letterario Energheia, si svolgerà il Seminario Cittadini del Mare, dal 12 al 14 Settembre, presso l’UNIBAS di Matera.

Una serie di lezioni che affronteranno il problema del riconoscimento dei diritti, da sempre prerogativa della storia dell’uomo.

L’iniziativa, non a caso, parte da Matera, Città della Pace e dal pensare alla letteratura quale strumento di impegno civile, raccontando il tema della migrazione e il faticoso percorso per la tutela dei diritti dei migranti, identificandoli come Cittadini del Mare.

Nel proposito, si tratta di creare, per coloro che si immettono in viaggio per mare, in cerca di un futuro migliore, un Passaporto del Mare, tale da garantire Protezione e Accoglienza, a prescindere dalla loro provenienza.

Il progetto, promosso dal sodalizio materano con il sostegno de La Sorbona, Fundaçion Valsain, Amnesty international e Fondazione con il Sud, è rivolto alla formazione dei giovani dai 18 ai 35 anni, per approfondire il tema sotto diversi punti di vista con personalità del mondo della cultura italiana.

A distanza di sessant’anni i principi racchiusi nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, la cosiddetta “Magna Carta dell’Umanità”, e nella Costituzione della Repubblica Italiana, non sono sempre conosciuti, compresi e soprattutto realizzati.

Per questo occorre fare memoria di quanto sia importante e attuale la Dichiarazione, affinché venga realizzata oggi, giorno per giorno, con la collaborazione attiva dei cittadini.

La tre giorni vedrà la partecipazione del filosofo Raphael Ebgi, del geografo Franco Farinelli, delle giornaliste Nancy Porsia e Nicoletta Dentico, del Prof. Sylvain Briens, Dipartimento Culture Nord Europee de La Sorbona, del Presidente Fundaçion Valsain Àlvaro Gil Robles, del Portavoce di Amnesty International Riccardo Noury e infine dal Medico di Lampedusa, Pietro Bartolo da sempre impegnato in prima linea nei confronti dei migranti.

Quest’ultimo, oltre alle lezioni del corso, terrà una lectio magistralis la sera del venerdì 13 settembre presso il Museo Nazionale “D. Ridola”, aperta al pubblico.

L’associazione ricorda che il ciclo di incontri è gratuito e prevede l’iscrizione, la cui data di scadenza è prevista entro Venerdì 30 agosto 2024, compilando il Modulo di iscrizione al Seminario Cittadini del Mare 2024 che si trova sulla pagina del sito dell’associazione: www.energheia.org.

Su richiesta dei Partecipanti sarà possibile ricevere un certificato di frequenza/alternanza scuola lavoro.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato ed inviato agli iscritti il calendario degli incontri.

