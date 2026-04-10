Montescaglioso, Bernalda, Matera, Policoro: per questi studenti sesto appuntamento con la School Experience. Ecco il progetto

Il cinema come grande hub culturale: laboratorio esperienziale di crescita, condivisione e confronto.

È con questo spirito che dal 13 al 17 Aprile School Experience farà tappa a Montescaglioso, in Basilicata, sesto appuntamento del suo percorso nazionale coinvolgendo studenti, docenti e istituzioni in un progetto che mette il linguaggio cinematografico al centro dell’esperienza educativa.

L’iniziativa, organizzata da Giffoni e realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promossa dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si svolge in collaborazione con l’Associazione culturale Cinecreando presieduta da Giuseppe Disabato, il Cineteatro Andrisani e l’Ente Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano.

Tantissimi gli studenti che saranno protagonisti del progetto.

Le scuole coinvolte saranno:

I.C. Don Liborio Palazzo Salinari di Montescaglioso – Pomarico, I.C. Matera Irsina Semeria Minozzi Festa, IC Pitagora di Bernalda, IC Bramante -Torraca di Matera, IC Fermi di Matera, IC “Luigi Settembrini” Nova Siri, IC Pascoli di Matera, IC Lorenzo Milani di Policoro.

Si parte Lunedì 13 Aprile negli spazi del Cineteatro Andrisani con le scuole primarie. Bambine e bambini assisteranno alla proiezione di Heidi – Una nuova avventura (regia Tobias Schwarz).

Heidi sogna di partire con l’amica Clara, ma resta con il nonno per due motivi: l’arrivo di un industriale deciso a costruire una segheria sul monte e la cura di un cucciolo di lince che ha salvato e che ha bisogno di guarire.

A seguire i corti della sezione Short Experience +6: Epifanía (regia Mila Useche), in cui un’anziana contadina colombiana trova conforto accudendo una creatura magica; Bird Drone (regia Radheya Jang Jegatheva), dove un gabbiano si innamora di un drone; Big (regia Aurore Lefou, Alexie Reynaud, Faustin Compagne, Marion Cueille, Tim Tartari), che riflette sull’irruzione dell’imprevisto; By a Thread (regia Estúdio Escola de Animação), in cui un’importante premiazione rischia di andare storto per un dettaglio inatteso.

Martedì 14 Aprile è ancora dedicato alle primarie con la sezione Feature Experience +6 rappresentata dal lungometraggio Il robot selvaggio (regia Chris Sanders), storia di Roz, un robot naufragato su un’isola che impara a sopravvivere creando legami e adottando un’ochetta orfana.

Segue la sezione Your Experience +6 con: Maschi contro femmine (regia Adriano Razzi), dove una nuova compagna mette in crisi la divisione tra i generi in classe; V per VHS (regia Maurilio Forestieri, Isabella La Fauci), in cui un blackout digitale riporta gli studenti all’analogico; Magic Box (regia Daniele Bonarini), racconto di una bambina emarginata che trova il suo spazio attraverso la creatività.

Mercoledì 15 Aprile è dedicato alle scuole secondarie di primo grado, si parte dalla sezione Feature Experience +11 con The Legend of Ochi (regia Isaiah Saxon): la giovane Yuri sfida le paure del suo villaggio per riportare a casa un cucciolo di creatura misteriosa.

Seguono i corti Your Experience +11: Maskiacci & Femminucce (regia Marco Mari), sulle difficoltà di convivenza tra ragazzi diversi; Ninò (regia Michele Li Volsi), storia di un ragazzo alle prese con responsabilità familiari e bullismo; Il puntino blu (regia Marco Rota, Ivan Adami), racconto simbolico sull’identità e lo sguardo degli altri.

Nella stessa giornata (ore 17) si terrà Digital Prof, incontro rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici su educazione, audiovisivo e competenze digitali, con strumenti pratici tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale.

Giovedì 16 Aprile tornano le primarie con Feature Experience +6 e il lungometraggio Super Charlie (regia Jon Holmberg): Wille sogna di essere un supereroe, ma l’arrivo del fratellino dotato di poteri cambierà tutto, costringendoli a collaborare contro un pericolo comune.

Seguono i corti Your Experience +6 (Maschi contro femmine, V per VHS, Magic Box).

Nella serata di Giovedì spazio anche alle famiglie, invitate a vivere un’esperienza speciale con i propri figli grazie a PARENTAL EXPERIENCE che propone La vita va così (regia – Riccardo Milani).

Alla soglia del nuovo millennio, in una costa incontaminata della Sardegna, si scontrano due visioni del mondo opposte.

Da un lato c’è Efisio Mulas, pastore solitario e custode di una terra e di tradizioni antiche.

Dall’altro, Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, determinato a trasformare quel paradiso in un resort di lusso.

Tra loro, Francesca, figlia di Efisio, divisa tra il richiamo del futuro e l’amore per la sua terra.

Quando Efisio rifiuta una ricca offerta, la disputa privata diventa una battaglia legale e collettiva, che coinvolge l’intera comunità e una giudice, Giovanna, chiamata a decidere le sorti di un conflitto che è molto più di una semplice questione di proprietà.

Si chiude Venerdì 17 Aprile con School of Life (regia Giuseppe Marco Albano di Lucania), docu-film sulla missione dell’organizzazione Still I Rise, che offre istruzione gratuita ai bambini più vulnerabili nel mondo.

Un viaggio tra realtà difficili dove la scuola diventa possibilità di riscatto.

A seguire i corti Your Experience +11: Maskiacci & Femminucce, Ninò, Il puntino blu.

Con la tappa di Montescaglioso, il festival itinerante conferma la propria vocazione: portare il cinema nei territori come strumento educativo, culturale e sociale, capace di creare comunità e di parlare alle nuove generazioni con un linguaggio che sentono proprio.

Un percorso che mette al centro la scuola, ma guarda al futuro, coinvolgendo un’intera comunità che riconosce nel cinema uno dei luoghi privilegiati in cui immaginare e costruire il domani.

School Experience 5 – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro – proseguirà a Napoli, in Alta Irpinia, a Eboli, per poi concludere il percorso nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana (4-8 maggio).

L’iniziativa – con ben 120 giorni di attività – coinvolgerà 17.879 studenti, 1.962 docenti e 192 plessi scolastici di ogni ordine e grado.

Alla realizzazione dell’evento partecipano attivamente 32 esperti e 45 organizzatori del team di Giffoni, confermandosi un festival educativo diffuso capace di unire cinema, scuola e territorio.