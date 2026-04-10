Meteo: su Matera sole e temperature oltre i 20 gradi, ma fino a quando? Le previsioni aggiornate

Il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale garantirà temperature tardo-primaverili e tempo stabile e ampiamente soleggiato nei prossimi giorni sulla Basilicata.
Da segnalare al più qualche annuvolamento sparso specie nelle aree interne lucane, in un contesto che resterà asciutto.
Probabile un peggioramento del tempo dalla prossima settimana.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 11 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 10°C.
Domenica 12 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.