Meteo Matera, temperature in calo e pioggia in arrivo: queste le ultime previsioni

Infiltrazioni di aria umida interessano la Regione, determinando condizioni di cielo molto nuvoloso e favorendo lo sviluppo di acquazzoni o temporali.

Un afflusso di correnti fresche e umide in quota dai quadranti settentrionali contribuisce a mantenere un contesto di instabilità atmosferica, con fenomeni più probabili sulle aree interne e montuose della Basilicata.

Qual è il tempo che ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 15 Maggio avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio.

Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 13°C.

Venerdì 16 Maggio, invece, previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.