Meteo Matera, temperature ancora in calo. Ecco le previsioni

Sulla Basilicata si allontana gradualmente la circolazione depressionaria, lasciando spazio a un miglioramento del tempo.

Le correnti umide si attenuano, favorendo ampie schiarite in serata dopo una giornata ancora nuvolosa.

Nei prossimi giorni, l’alta pressione garantirà condizioni più stabili e soleggiate, salvo il passaggio di qualche velatura.

Qual è il tempo che ci attende su Matera per i prossimi due giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 24 Maggio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 14°C.

Domenica 25 Maggio, invece, previsti bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.