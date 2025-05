Giornata Nazionale del Cavallo: Matera propone una bella e rilassante passeggiata nei dintorni. Ecco l’iniziativa

“La Giornata Nazionale del Cavallo è un’idea della No-profit Passione Cavallo e nasce perché tutti, o quasi tutti, hanno la loro Giornata Nazionale.

Tutti, meno il cavallo”.

Queste le parole del Club Cavallo Italia che continua spiegando:

“Così ci ha pensato Passione Cavallo creando, nel 2022, la Giornata Nazionale del Cavallo e noi di Club Cavallo Italia abbiamo abbracciato e gestiamo questo straordinario evento che rende, finalmente, omaggio al cavallo, a questo splendido animale al quale l’uomo deve moltissimo e che, senza di esso, non avrebbe mai raggiunto i traguardi odierni.

La Giornata Nazionale del Cavallo si celebra l’ultima domenica del mese di Maggio di ogni anno, una data che ha grandi contenuti storici riferiti al cavallo; infatti, l’ultima domenica del mese di Maggio del 1250 risulta essere la prima data conosciuta di quando l’uomo ha iniziato, in Italia, la sua lunga vita assieme al cavallo.

Nel 2025 la quarta Giornata Nazionale del Cavallo è il 25 Maggio e in tutta Italia esistono uno o più luoghi dove celebrare e ricordare il cavallo.

In Basilicata una bella e rilassante passeggiata a cavallo nei dintorni di Matera può essere una buona idea oltre a conoscere il Reparto Carabinieri Biodiversità Potenza Il Centro di Selezione equestre “Monticchio” propone la presentazione delle attività del Centro e visita delle strutture, tecniche di addestramento etologico, mascalcia, governo, bardatura e addestramento in campo.

Per sapere cosa fare e dove trascorrere la Giornata Nazionale del Cavallo nelle altre regioni d’Italia: https://www.clubcavalloitalia.it/cosa-fare-nella-giornata-nazionale-del-cavallo/ dove sono indicati i luoghi in ogni regione d’Italia, ordinate in elenco alfabetico.

Ecco la locandina.