Matera: la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua Fondazione. Il programma

Venerdì 10 aprile, in tutta Italia, la Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario della sua Fondazione.

A Matera, la cerimonia avrà luogo al Castello del Malconsiglio in Miglionico, alla presenza delle Autorità locali, civili, militari e religiose e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini.

Il programma delle celebrazioni, a cui prenderà parte anche una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, prevede due momenti:

– alle ore 9.00, nel piazzale interno della Questura, deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato;

– dalle ore 11.00, in Miglionico – Castello del Malconsiglio, cerimonia pubblica commemorativa, nel corso della quale saranno consegnati i riconoscimenti conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al personale distintosi con merito nelle attività di servizio.