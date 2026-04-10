Matera: importante opportunità per imprenditori e professionisti per regolarizzare i debiti pregressi. L’incontro per discuterne

Dopo la richiesta inviata al Sindaco qualche mese fa, sull’opportunità per l’Amministrazione comunale ad aderire alla nuova “Rottamazione-quinquies”, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio 2026, Confcommercio Matera ha incontrato oggi il Sindaco per richiamare l’attenzione su un provvedimento ritenuto strategico per il tessuto economico locale.

La definizione agevolata rappresenterebbe un’importante opportunità concreta per imprenditori e professionisti, consentendo di regolarizzare i debiti pregressi ed alleggerire il carico fiscale, visto il particolare momento storico di difficoltà per il tessuto imprenditoriale.

L’adesione alla “Rottamazione Quinquies 2026” da parte del Comune di Matera offrirebbe alle imprese l’opportunità di regolarizzare i debiti fiscali e contributivi, accumulati a partire dal il 1° Gennaio 2000, periodo in cui le misure amministrative del Covid hanno messo in ginocchio centinaia di aziende anche nel nostro territorio, migliorando la liquidità e la reputazione aziendale.

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha assicurato che l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di aderire alla Rottamazione.