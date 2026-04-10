La Garante Mignoli a Bernalda per un importante momento di ascolto con gli alunni del Pitagora e dell’Istituto Bernalda–Ferrandina. I dettagli

La presenza costante sul territorio rappresenta “uno dei pilastri fondamentali” dell’azione della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Basilicata, con l’obiettivo di essere punto di riferimento concreto e accessibile per i più giovani e per le comunità educanti.

In questo quadro si inserisce l’incontro che si è svolto ieri a Bernalda, promosso dall’Oratorio ANSPI Santi Medici APS-ETS, che ha visto una partecipazione attiva e coinvolta degli studenti e delle istituzioni scolastiche locali.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di ascolto e confronto diretto con gli alunni dell’I.C. Pitagora e dell’IIS Bernalda–Ferrandina, offrendo uno spazio di dialogo sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sul ruolo del Garante e sull’importanza della partecipazione consapevole.

Ha dichiarato la Garante:

“Essere presenti nei territori significa costruire relazioni, ascoltare i bisogni reali dei ragazzi e accompagnarli nella conoscenza dei propri diritti solo attraverso un contatto diretto possiamo promuovere una cultura della tutela realmente efficace.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la comunità scolastica per l’accoglienza, la disponibilità e la qualità del confronto, così come all’Oratorio ANSPI Santi Medici APS-ETS per aver promosso questo significativo momento di crescita condivisa.

Particolarmente rilevante è stato il contributo degli studenti, protagonisti attivi dell’incontro, che hanno partecipato con interesse e maturità anche al laboratorio finale dedicato al bullismo, dimostrando consapevolezza e senso di responsabilità.

Proseguiremo con determinazione in questo percorso di presenza e vicinanza alle comunità, certi che educare ai diritti significhi costruire insieme un futuro più giusto e inclusivo”.