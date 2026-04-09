Matera: due provvedimenti possono dare una risposta a tutte le aziende della Zona Franca. L’incontro per discuterne

Sabato 11 aprile 2026 a partire dalle ore 9:30 in via giardinelle 4, l’associazione Zona Franca Matera ha organizzato un forum dibattito dal titolo “Quale futuro per il Centro di Formazione Paip”.

Relazionerà l’economista Leonardo Cuoco dopo l’intervento dell’imprenditore Franceschino Santantonio.

L’incontro si rende necessario e urgente comunica il presidente Giampiero De Meo a seguito di due importanti provvedimenti legislativi: la Giunta regionale ha approvato i giorni scorsi due Avvisi pubblici in corso di pubblicazione, finalizzati alla costituzione e al potenziamento degli ITS Academy in Basilicata, strumenti strategici per rafforzare il collegamento tra formazione e mondo del lavoro.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411 sulle Indicazioni Geografiche dei prodotti artigianali e industriali.

Due provvedimenti che possono dare una risposta a tutte le aziende della Zona Franca che chiedono elevate competenze tecniche e che vorranno beneficiare del marchio Made to Matera per la valorizzazione del territorio.

Ecco la locandina dell’evento.