A Miglionico Festa della polizia e Festival della Filosofia: queste le modifiche alla circolazione

Il 10 e l’11 Aprile la comunità di Miglionico sarà interessata da due momenti di rilevanza regionale.

Rispettivamente la 174esima Festa della polizia e il Festival della Filosofia.

Ecco le modifiche alla circolazione:

“Il 10 Aprile – a partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 14:00 saranno chiuse al traffico VIA PIETRO SIVIGLIA e VIA QUARANTA.

Piazza castello sarà inibita alla sosta e al raggiungimento di qualunque veicolo.

L’evento è aperto al pubblico.

L’11 Aprile gli autobus non potranno arrivare in Piazza Castello per via del grande afflusso di studenti.

Le lezioni di filosofia sono aperti al pubblico.