Matera, arriva l’estate e con l’ottimo Gelato di Pina Caruso si apre una nuova stagione! Ecco tutte le novità

Finalmente la bella stagione sta per illuminare il nostro territorio.

Con l’arrivo del caldo infatti il gelato artigianale diventa il vero protagonista dell’estate.

Lo sa bene ovviamente anche il Maestro gelatiere Pina Caruso, da sempre orgogliosa di essere lucana.

Con la passione per il suo lavoro valorizza il nostro territorio utilizzando in ogni prodotto materie prime della nostra Basilicata e adoperando il giusto connubio di gusto, tradizione e innovazione.

Non da meno la qualificata lavorazione artigianale che rende unico il prodotto finito.

In laboratorio Pina Caruso disegna il suo gelato partendo da quello che il territorio le offre come ispirazione di ciò che andrà a realizzare.

Il nome Caruso è tradizione, la stessa tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Prende vita nei punti vendita a Potenza (uno in Via Pretoria, 171 e l’altro Via Unità D’Italia, 67-69), in quello di Castelmezzano tra le Dolomiti Lucane, a Maratea nella splendida Perla del Tirreno e a Matera, storica città dei Sassi.

Sempre attenti alle materie prime utilizzate, la gelateria sceglie i migliori produttori ponendo grande attenzione nell’utilizzare e nel valorizzare infatti i prodotti del nostro territorio.

Caruso utilizza Latte fresco Lucano di Alta Qualità, confezionato ogni giorno appena munto e successivamente pastorizzato, prodotto da allevatori che fanno del loro latte una alchimia perfetta tra benessere animale, foraggi e rispetto per l’ambiente.

Ebbene, creare un gelato utilizzando le migliori materie prime è il requisito fondamentale per un prodotto che si vuole ricordare.

In merito alle novità la stessa Pina ha fatto sapere alla nostra Redazione:

“Dal 17 giugno tutte le sedi sono ufficialmente aperte.

Ci auguriamo di fare una bella stagione dal momento che molti turisti stanno già visitando la Basilicata.

Quest’anno ampio spazio è stato dato alle esigenze dei vegani e ogni nostra gelateria avrà un settore dedicato a loro.

Ovviamente abbiamo pensato anche a tutti coloro che hanno problemi di glicemia.

Per fare un buon gelato ci vogliono materie prime eccellenti e, senza dubbio, la nostra terra in ogni angolo è piena di materie prime di altissima qualità.

Abbiamo così comprato un intero frutteto a Bernalda ricco di frutta biologica: limoni, arance, mandarini, pompelmi per rendere i nostri gelati alla frutta ancora più buoni e naturali.

A Matera inoltre, in collaborazione con alcuni albergatori della zona, abbiamo pensato ad un “percorso turistico”.

I turisti infatti nella nostra gelateria, attraverso la degustazione di alcuni gusti particolari dedicati alla Basilicata, compiono un vero e proprio percorso di tutte specialità presenti nella nostra regione.

Un’idea apprezzata che sta già riscuotendo molto successo.

Tra le mie proposte, inoltre, ci sono la Torronata Lucana, il Pistacchio di Stigliano e l’immancabile Acheruntino.

La famiglia Caruso è grande, tant’è che a Matera ci lavorano anche ragazzi argentini con origini lucane per dare opportunità ai giovani visto che hanno dimostrato di avere un’attenzione particolare e un calore amorevole verso il cliente.

Questo fa di “Caruso” una creatura di tutti.

Abbiamo inoltre realizzato un nuovo prodotto dal nome “Con Crepes”, ovvero un cono realizzato con crepes fatte da noi, nel quale possiamo mettere tutto ciò che si vuole, dal gelato, alla frutta fresca, allo yogurt.

Queste le novità in vista anche di Ottobre dove ci sarà la selezione per la finale del Concorso di Gelato al quale sono stata invitata e con molto piacere vi parteciperò nuovamente.

Lo scorso anno l’Acheruntino mi ha portato bene”.

Complimenti al Maestro gelatiere Pina Caruso che, con le sue idee genuine e innovative, permette agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.

