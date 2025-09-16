La lucana Katia Buchicchio è Miss Italia 2025! Congratulazioni

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025.
É stata incoronata dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, in diretta in eurovisione.
La 18enne, studentessa universitaria di Odontoiatria originaria di Anzi in Provincia di Potenza, è stata scelta dalla giuria dell’86esima edizione del concorso dopo esser arrivata alle finali con il titolo di Miss Basilicata.
Katia è la prima Miss Italia della Basilicata.