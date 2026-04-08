Il ministro Lollobrigida a Policoro. Ecco quando

Ci sarà anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, domani, 9 aprile, a Policoro (Matera), all’iniziativa organizzata dalla Coldiretti:

“assieme a migliaia di agricoltori che si riuniranno per denunciare l’aumento dei costi causato dalle tensioni geopolitiche, l’intensificarsi dei danni causati dall’alternarsi di maltempo e siccità e le distorsioni del codice doganale che penalizzano le produzioni italiane”.

Nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Coldiretti lucana, è spiegato che:

“sarà un’importante occasione di confronto sui rischi che minacciano la sovranità alimentare del Paese e le eccellenze della dieta mediterranea, ma anche sui risultati raggiunti grazie alle mobilitazioni in Europa, a partire dal recupero dei fondi Pac”.

L’appuntamento è dalle ore 9.30, al Palaercole, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e ai presidenti di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e di Coldiretti Calabria, Franco Aceto.

Per l’occasione “verrà allestita un’esposizione sulle eccellenze del Made in Italy messe a rischio dalla guerra con i settori più colpiti”.