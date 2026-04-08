Furti a Policoro anche per più esercizi, nella stessa nottata! La richiesta del Sindaco

“Negli ultimi mesi nel territorio comunale” di Policoro (Matera) “si è registrato un aumento esponenziale di episodi di furto non solo nelle abitazioni ma anche e soprattutto nelle attività commerciali.

I furti e/o tentativi di furto si sono verificati di recente, anche per più esercizi, nella stessa nottata ‘a tema’: una notte le gioiellerie, un’altra le farmacie e, la scorsa notte i tabacchini e sala giochi”.

Lo scrive in una nota, il sindaco della città jonica, Enrico Bianco, che chiede la convocazione di una riunione del Comitato provinciale di Ordine e sicurezza pubblica.

Secondo il primo cittadino, “questa grave situazione sta generando crescente preoccupazione tra i cittadini e titolari di esercizi commerciali, per cui si rende necessario un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo nel territorio.

La sicurezza urbana è una condizione imprescindibile per garantire il pieno esercizio delle libertà riconosciute dall’ordinamento giuridico ai cittadini e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza rappresenta un fondamentale parametro per valutare la qualità della vita di una comunità e per garantirne il suo sviluppo sociale ed economico”.

Nella nota è inoltre messo in evidenza che l’assessora alle Attività produttive, Rosa Montesano ha ricevuto in Comune i commercianti “giustamente preoccupati.

Esprimo solidarietà ai titolari delle attività commerciali, con la volontà di essere in prima persona al loro fianco nel cercare una soluzione, per questo, d’intesa con il sindaco, abbiamo ritenuto opportuno richiedere al più presto la convocazione del Comitato provinciale di Pubblica sicurezza, per massimizzare gli sforzi ed il grande lavoro che quotidianamente gli addetti delle Forza dell’Ordine svolgono nella nostra città”.