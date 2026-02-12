ULTIME NEWS

Il “Manichino d’Oro”: a Matera le selezioni regionali della 13esima edizione del prestigioso concorso nazionale di alta sartoria femminile

12 Febbraio 2026

Il 22 febbraio, Matera accoglierà uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’eccellenza sartoriale italiana: le Selezioni Regionali della XIII Edizione del Concorso Nazionale “Manichino d’Oro”.

Il concorso, promosso dall’Accademia Nazionale dei Sartori, nasce con l’obiettivo di tramandare l’eccellenza della tradizione sartoriale italiana e di sostenere i nuovi talenti del settore.

La selezione regionale individuerà il candidato o la candidata che rappresenterà la Basilicata alla fase nazionale, che si terrà a Roma.

L’evento, organizzato dalla stilista e Master Taylor Paola Buttiglione, in collaborazione con CNA Matera e con il patrocinio del Comune di Matera, si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, presso il prestigioso Palazzo Lanfranchi (Piazzetta Pascoli), e rappresenta un’importante occasione di valorizzazione dell’arte sartoriale e del lavoro artigiano, con particolare attenzione alla sartoria femminile.

Il programma della giornata:

  • Ore 9:30 – Consegna abiti e insediamento della giuria
  • Ore 10:00 – Inizio tracciato
  • Ore 13:00 – Consegna lavori
  • Ore 13:30 – Pausa pranzo
  • Ore 16:00 – Visione dei lavori da parte della giuria
  • Ore 17:00 – Consegna premi e attestati

La giornata sarà presentata da Maria Andriulli, Presidente Mondi Lucani, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo dell’artigianato.

Il “Manichino d’Oro” è molto più di un concorso: è un riconoscimento simbolico che celebra la maestria tecnica, la creatività e la cura del dettaglio, valori che rendono la sartoria italiana un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

L’ingresso è libero su prenotazione al numero 0835 387744.