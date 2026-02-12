Giovedì Grasso a Montescaglioso: un’esplosione di Gusto e Tradizione

Oggi, 12 febbraio 2026, Montescaglioso, come nel resto della Basilicata, la città dell’ Abbazia ,celebra il Giovedì Grasso, una giornata che segna l’inizio dei festeggiamenti più intensi del Carnevale.

Questo giorno è dedicato alla cucina tradizionale, ricca di piatti abbondanti e saporiti, che preparano al digiuno della quaresima.

Ma accanto ai piatti salati, non possono mancare i dolci tipici che caratterizzano il Carnevale lucano, offrendo un’esperienza gastronomica che esprime la cultura, la storia e la convivialità del territorio.

Il Carnevale, oltre a essere un momento di festa e allegria, è anche un’occasione per gustare dolci preparati secondo ricette che affondano le radici nella tradizione.

A Montescaglioso, questi dolci non sono solo il simbolo della dolcezza del Carnevale, ma anche una testimonianza di un passato che vive nei sapori di oggi.

Ecco alcuni dei dolci tipici che non possono mancare sulla tavola durante il Giovedì Grasso e tutto il periodo carnascialesco:

Le chiacchiere di Carnevale

Le chiacchiere sono senza dubbio i dolce più amato del Carnevale, simbolo per eccellenza di questa festività. Si tratta di sottili strisce di sfoglia a base di farina, uova e zucchero, che vengono fritte e poi ricoperte da una generosa spolverata di zucchero a velo. A Montescaglioso, come nei paesi limitrofi, la preparazione segue ricette tradizionali che talvolta prevedono l’aggiunta di vino bianco o liquori locali nell’impasto, per rendere le chiacchiere ancora più friabili e dal gusto inconfondibile.

Sanguinaccio Dolce

Un dolce dal sapore ricco e particolare, il sanguinaccio è una crema densa a base di cioccolato fondente, zucchero, cannella, e canditi. La tradizione più antica, ormai rara, prevede l’aggiunta di sangue di maiale, un ingrediente che richiama alla memoria la macellazione del maiale, tipica di questo periodo dell’anno. Sebbene la versione con il sangue non sia più comune, il sanguinaccio dolce continua a essere preparato nelle case rappresentando una vera e propria delizia carnascialesca.

Mostaccioli (Mustazzuoli)

Questi dolci compatti, a base di farina, miele o vincotto, sono spesso arricchiti con mandorle e spezie. Il loro sapore intenso e la loro consistenza compatta li rendono un perfetto accompagnamento per il Carnevale, con la loro dolcezza che si abbina perfettamente al sugo di carne che domina i piatti salati. Talvolta, i mostaccioli vengono ricoperti con una glassatura al cioccolato, che aggiunge un tocco di golosità in più.

Castagnole

Queste piccole frittelle a forma di castagna sono uno degli snack più amati durante il Carnevale. Morbide all’interno e croccanti fuori, le castagnole sono rotolate nello zucchero semolato appena fritte, offrendo un contrasto perfetto tra la croccantezza esterna e la morbidezza interna. Sono un piacere da gustare in compagnia, magari durante i festeggiamenti, mentre si balla e si ride insieme.

Il Giovedì Grasso, così come il Martedì Grasso, è il giorno in cui si esauriscono tutti i cibi ricchi e sostanziosi prima del digiuno quaresimale. In passato, questa giornata rappresentava un’esplosione di gioia carnale e di abbondanza a tavola, un invito a consumare i cibi più prelibati prima che iniziasse il periodo di penitenza e astinenza.

Nel cuore della Basilicata Montescaglioso celebra con orgoglio questa tradizione culinaria. Le salsicce al sugo, i ferretti fatti in casa e le orecchiette condite con sugo di carne sono solo alcuni dei piatti salati che caratterizzano il Giovedì Grasso, ma non c’è festa senza dolci. I montesi si riuniscono attorno alla tavola per condividere chiacchiere, sanguinaccio e mostaccioli e in un’atmosfera di allegria e convivialità.

Il Carnevale Montese non è solo una festa gastronomica, ma una vera e propria celebrazione della cultura lucana. Con la sua musica, le maschere e le tradizioni gastronomiche, il Carnevale rappresenta un momento di unione per tutti i montesi, che anche lontano dalla propria terra non dimenticano le radici e le tradizioni che rendono unica questa terra.

Anche quest’anno, il Giovedì Grasso di Montescaglioso è un’occasione speciale per rivivere le tradizioni di una volta, per gustare i piatti tipici e per celebrare il Carnevale con la stessa passione che caratterizzava le festività di un tempo.

Il Giovedì Grasso a Montescaglioso è il giorno perfetto per lasciarsi andare ai piaceri della buona tavola, assaporando piatti e dolci che raccontano la storia e la cultura di questa straordinaria terra.

Un’esperienza che va oltre la cucina, ma che ci ricorda come le tradizioni, anche quelle più antiche, siano ancora vive e pulsanti nel cuore della comunità lucana.