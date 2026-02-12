BIT Milano 2026, la Provincia di Matera rilancia la sfida dell’unità del territorio

Si chiude con un bilancio decisamente positivo la partecipazione della Provincia di Matera alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, ma soprattutto con un messaggio politico e strategico inequivocabile: il territorio è pronto a parlare con una sola voce.

Al centro della presenza milanese, la conferenza “Insieme per Matera e Provincia: progettare il futuro del territorio”, durante la quale l’Ente ha ribadito la volontà di assumere un ruolo di coordinamento e regia, proponendosi come guida di un ecosistema turistico capace di superare frammentazioni e localismi.

Ad aprire i lavori nello stand dell’APT Basilicata è stato il Presidente Francesco Mancini, insieme al Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e alla direttrice dell’APT Margherita Sarli.

Il Presidente dopo aver ringraziato proprio “l’Azienda di Promozione Turistica per lo spazio concesso, il GAL Start 2020 e tutti quanti hanno collaborato”, ha lanciato un appello all’unità.

“È tempo di abbandonare la logica dei compartimenti stagni – ha dichiarato Mancini – perché la Provincia non è più soltanto un livello amministrativo, ma la casa comune in cui costruire una strategia condivisa. Solo così possiamo presentarci ai mercati internazionali come un’unica grande destinazione: un territorio che funziona come un albergo diffuso su scala provinciale.

Importante, in tal senso, è stata la presenza dei colleghi sindaci, che hanno ben compreso l’importanza di costruire ponti e di farlo insieme”.

Il Presidente ha poi richiamato alcuni dati significativi sull’andamento del settore:

“Il turismo in Basilicata cresce del 9,7% rispetto al 2019, anno di Matera Capitale Europea della Cultura, e del 12,4% rispetto al 2024.

Matera e la sua provincia continuano a rappresentare il principale polo di attrazione. Sono numeri che devono convincerci ancora di più che viaggiare uniti è fondamentale: solo una strategia comune può trasformare questa crescita in sviluppo stabile e duraturo”.

Un invito chiaro a un cambio di passo, fondato sulla collaborazione tra i 31 Comuni del territorio.

“Per essere competitivi dobbiamo muoverci congiuntamente. Dalle spiagge dello Ionio alle aree interne, le nostre comunità esprimono identità differenti ma complementari. La vera forza sta nella capacità di metterle a sistema”, ha ribadito Mancini.

In coerenza con il tema della BIT 2026, “Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi”, la Provincia ha illustrato una visione che coniuga tradizione e innovazione, valorizzando l’eredità culturale dei Sassi e le nuove prospettive di sviluppo.

L’obiettivo è dare forma a un’offerta turistica integrata, capace di oltrepassare confini geografici e amministrativi. “Il turista cerca esperienze fluide e interconnesse, e noi dobbiamo essere pronti a garantirle lavorando insieme e ragionando come un unico territorio”.

L’attenzione e l’interesse registrati a Milano, anche grazie al video promozionale commissionato dalla Provincia e presentato nella città meneghina, confermano la solidità di questa impostazione.

La Provincia di Matera lascia la BIT 2026 con una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo strategico e con l’ambizione di guidare un percorso di crescita condivisa, nell’ottica di uno sviluppo armonico dell’intero territorio lucano.